Американские СМИ: Россия вскрыла ряд «немыслимых ошибок» НАТО

Американский публицист Том Роган заявил, что перехваты военных самолётов США российскими истребителями вскрыли ряд «немыслимых ошибок» НАТО.
Об этом он
Журналист также напомнил о заявлении НАТО о том, что самолёт ВВС РФ якобы нарушил воздушное пространство Дании. В Минобороны России эту информацию опровергли. По словам Рогана, Дания и Польша показали свою неготовность к отражению «российского вторжения». Он отметил, что американское командование также ничего не сделало для этого. Автор статьи призвал главу Пентагона Марка Эспера разобраться в ситуации с перехватами самолётов Альянса. В случае если командование НАТО не поменяет свою тактику, в нём необходимо провести кадровые изменения,
Ранее NEWS.ru писал о том, что 28 августа истребители НАТО сопроводили российские самолёты над водами Северного Ледовитого и Тихого океанов и Балтики. Полёты над указанными территориями в рамках учений «Океанский щит — 2020» выполняла морская авиация Тихоокеанского, Балтийского флотов и командования дальней авиации ВКС.
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