Американские СМИ: Россия вскрыла ряд «немыслимых ошибок» НАТО

https://static.news.ru/photo/d97f7d14-ede5-11ea-aa17-fa163e074e61_660.jpg Boeing B-52 Stratofortress Фото: Robert Sullivan/Public domain/flickr.com

Американский публицист Том Роган заявил, что перехваты военных самолётов США российскими истребителями вскрыли ряд «немыслимых ошибок» НАТО.

Об этом он написал в своей статье для Washington Examiner. Публицист проанализировал два подобных случая, произошедших 28 августа над Чёрным и Балтийским морями. Тогда истребители Су-27 ВВС РФ перехватили американские бомбардировщики В-52 недалеко от российской границы. По мнению Рогана, командование ВВС НАТО в Европе допустило «серьёзный тактический просчёт». Он выразил недоумение тем, что бомбардировщики летели без сопровождения истребителей, хотя в командовании Альянса должны предвидеть «высокий риск» перехвата.

Журналист также напомнил о заявлении НАТО о том, что самолёт ВВС РФ якобы нарушил воздушное пространство Дании. В Минобороны России эту информацию опровергли. По словам Рогана, Дания и Польша показали свою неготовность к отражению «российского вторжения». Он отметил, что американское командование также ничего не сделало для этого. Автор статьи призвал главу Пентагона Марка Эспера разобраться в ситуации с перехватами самолётов Альянса. В случае если командование НАТО не поменяет свою тактику, в нём необходимо провести кадровые изменения, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 28 августа истребители НАТО сопроводили российские самолёты над водами Северного Ледовитого и Тихого океанов и Балтики. Полёты над указанными территориями в рамках учений «Океанский щит — 2020» выполняла морская авиация Тихоокеанского, Балтийского флотов и командования дальней авиации ВКС.