Единственно возможным сценарием развития гипотетического вооружённого конфликта на Украине может быть только агрессия Киева в адрес Москвы. В случае, если РФ подвергнется нападению, она решительно ответит. Об этом заявил издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.

По словам Саймса, в декабре он пообщался с неназванными им представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы. При этом издатель заявил о решительности ФР в случае агрессии в свой адрес.

Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ, — сказал Саймс.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».