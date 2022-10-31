Американские СМИ предсказали Байдену «крутое пике» после выборов Журналист Fox News Варни: Байдена ждет «крутое пике» при поражении демократов на выборах

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Джо Байден

Соединенным Штатам нужен энергичный и сконцентрированный президент, а не «изношенный» глава Белого дома. Такое мнение высказал журналист Fox News Стюарт Варни. Он отметил, что действующего главу государства сторонятся даже члены его собственной партии.

Этот президентский срок уже сходит на нет. Я думаю, что он уйдет в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах, — предположил Варни.

Он подчеркнул, что в настоящее время Байдену практически не позволяют выступать на публике и общаться от собственного лица. При этом никто не понимает, кто всем заправляет в действительности, резюмировал журналист.

В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. Будут переизбраны все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Ранее старший научный сотрудник и директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О’Хэнлон заявил, что после промежуточных выборов в конгресс внешняя политика США вряд ли кардинально изменится. Эксперт пояснил, что Республиканская партия и Демократическая партия во многом разделяют единую позицию. Он добавил, что по ситуации на Украине и в отношениях с Китаем политика не сильно изменится.

Обозреватель CNN Стивен Коллинсон в свою очередь заявил, что президент России Владимир Путин добился своего от США, так как поддержка Киева со стороны Вашингтона дала «первые трещины». Журналист пояснил, что недавний призыв демократов к президенту Байдену к дипломатии с Москвой стал первым признаком ослабления политики США в отношении Украины. По его словам, произошедшее является «политической катастрофой».