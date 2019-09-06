https://static.news.ru/photo/72778108-d0d0-11e9-bc02-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американское издание The Washington Post предположило, что президент США Дональд Трамп хочет принудить украинские власти к тому, чтобы они вмешались в выборы президента в 2020 году и помогли ему победить.

Газета полагает, что Трамп хочет добиться признания Киевом факта своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Он якобы считает, что тогда украинские власти пытались помочь его оппоненту от Демократической партии Хилари Клинтон. Теперь Трамп хочет, чтобы такая же помощь была оказана ему.

Для этого руководство Украины должно начать расследование против бывшего американского вице-президента США Джозефа Байдена. Именно для того, чтобы этого добиться, по мнению The Washington Post, Трамп замораживает военную помощь Киеву.

Ранее News.ru писал о том, что американские сенаторы призвали директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни сохранить предоставление военной помощи Украине.