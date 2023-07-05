Американские сенаторы предложили ввести войска в Мексику WSJ: сенаторы CША предложили ввести войска в Мексику для борьбы с наркокартелями

Фото: Министерство обороны США

Американские сенаторы из Республиканской партии Линдси Грэм и Джон Кэннеди предложили ввести войска в Мексику, чтобы бороться с местными наркокартелями, пишет газета Wall Street Journal. Идею ввода войск поддержали и представители Конгресса США Дэн Креншоу и Майк Вальц, которые ранее представили законопроект, по которому США разрешается использование военной силы, в частности, авиабомб в соседнем государстве в целях борьбы с наркотрафиком.

Как отмечает издание, кандидат в президенты США Рон Десантис пообещал принять серьезные меры в отношении наркоторговцев. С подобными предложениями ранее выступал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

При этом газета добавляет, что инициатива по вводу американских войск имеет большую популярность не только среди республиканцев, но и среди демократов. Тем не менее, отмечает издание, для операции по борьбе с наркокартелями необходимо согласие властей Мексики.

Ранее бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон и гость его шоу, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявили, что в Мексике сейчас идет война между официальными властями и наркокартелями. Макгрегор предположил, что Вашингтон не обращает внимание на ситуацию в соседнем государстве из-за того, что гораздо более серьезные деньги крутятся вокруг конфликта на Украине.