Американская разведка заинтересовалась русским и китайским языками Разведывательное управление Минобороны США приступило к поиску онлайн-курсов русского языка

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Разведывательное управление Министерства обороны (DIA) США разместило объявление на сайте Министерства внутренних дел страны о поиске онлайн-курсов по изучению иностранных языков, в том числе русского, сообщает РИА Новости. Кроме того, американских разведчиков планируют обучить арабскому, китайскому и испанскому.

В объявлении сказано, что заниматься планируют не менее 200 сотрудников DIA. Также доступ к курсам должен быть предоставлен круглосуточно из любой точки мира. Отмечается, что курс должен содержать лексику из сообщений СМИ, разделы с культурой и региональными особенностями. Американская разведка рассмотрит заявки от заинтересованных компаний до 5 июля. Предполагается, что разведчики из США приступят к изучению в августе и освоят курсы за год.

Ранее стало известно, что американская разведка, помогая Украине, использует спутниковые снимки, беспилотники и источники, близкие к принятию решений в разных странах. Кроме того, Вашингтон старается избежать прямого столкновения с Россией, поэтому следит за тем, чтобы данные от сотрудников разведки не позволяли ВСУ навредить высокопоставленным офицерам и министрам или атаковать российские цели за пределами Украины.