Падение спроса на энергоносители нанесло тяжёлый удар по американским нефтяным компаниям, многие из которых могут разориться, предупреждают местные аналитики. В годы «сланцевой революции» они активно брали кредиты, и срок их возвращения приближается.

Газета The New York Times полагает , что сланцевый бум в США в последнее десятилетие произошёл не столько из-за открытия новой технологии, сколько потому, что Уолл-стрит охотно выдавал дешёвые кредиты компаниям, решившим заниматься добычей сланцевой нефти в надежде на высокую прибыль. Это происходило, когда цены на энергоносители тоже были высоки. Сейчас же они упали до такого уровня, когда дорогостоящее извлечение сланцевой нефти становится просто нерентабельным и компаниям почти нечем платить по кредитам.

В затруднительное положение американские сланцевые добытчики попали ещё до начала пандемии COVID-19, так как цены на нефть в предыдущие месяцы последовательно снижались, потеряв 60% по сравнению с началом прошлого года.

Сланцевые игроки и так находились на грани, но вирус разорвал все ниточки, за которые они держались, — полагает преподаватель энергетической экономики в Хьюстонском университете Эд Хирс.

Американские производители и добытчики нефти, по данным Moody’s, аккумулировали у себя $86 млрд долгов, которые придётся выплачивать с 2020 по 2024 год. Так, сланцевая компания Chesapeake Energy к августу должна выплатить $192 млн, но, как пишет The New York Times, «у неё почти закончились деньги».

Cотрудники Нью-Йоркской фондовой биржи Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

По мнению американских аналитиков, на падение нефтяных цен повлиял не столько провал сделки между Россией и Саудовской Аравией об ограничениях на добычу, сколько пандемия коронавируса COVID-19. Из-за этого резко упал спрос на энергоносители — сначала в Китае, что подготовило цены к обвалу, а потом и по всему миру. Значительная часть населения земного шара оказалась в самоизоляции, а значит, перестала пользоваться автомобилями и самолётами. Вирус также вызвал падение промышленного производства — при этом спрос на энергоносители и без того был низким из-за аномально тёплой зимы. Ожидается, что вскоре снижение спроса на них достигнет 10 млн баррелей в день или 10% от мирового потребления.

Нефтяные компании США, особенно мелкие, были вынуждены пойти на сокращения бюджета. Отраслевые аналитики предупреждают о возможных банкротствах, если стоимость чёрного золота останется на уровне $30 за баррель. Так, по данным NRP, компаниям, работающим на техасском месторождении сланцевой нефти, нужны цены от $40 до $60 долларов за баррель, чтобы оставаться на плаву.

Ситуация не нефтяном рынке затронула даже таких гигантов как Exxon Mobil. На днях S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг этой корпорации, сославшись на влияние более низких цен на нефть. Некоторые аналитики задаются вопросом, сможет ли Exxon Mobil в дальнейшем выплачивать текущие дивиденды на фоне сокращения бюджета и числа сотрудников.

Однако президентская администрация США не сидит сложа руки. Дональд Трамп на прошлой неделе анонсировал грядущие закупки нефти федеральным резервом.

Исходя из цен на нефть, я поручил министру энергетики закупать по очень выгодной цене большие объёмы сырой нефти для хранения в стратегическом резерве США, — заявил Трамп. — Мы собираемся заполнить его до самого верха, сэкономив американским налогоплательщикам миллиарды и миллиарды долларов и оказав помощь нашей нефтедобывающей промышленности.

Однако эти слова помогли нефти отыграть только 5% потерь, а позже её цена снова упала. Очевидно, что озвученные Трампом шаги сами по себе не могут откатить стоимость топлива на комфортный для добытчиков сланцевой нефти уровень.