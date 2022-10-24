Американские конгрессмены призвали Белый дом к переговорам с Россией Конгрессмены США направили в Белый дом письмо с призывом к переговорам с РФ по Украине

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Белый дом

Порядка тридцати американских конгрессменов, придерживающихся либеральных взглядов, направили в Белый дом письмо с призывом начать переговоры с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что подобные переговоры не могут проводиться без участия Киева, а там к диалогу «пока не готовы», Слова Кирби приводит РИА Новости.

Мы, конечно, ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса. Мы знаем об их письме. <...> Мы ценим их обеспокоенность тем, что происходит на войне на Украине, — сказал представитель американской администрации.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «хочет положить конец этой войне», однако не считает, что сейчас настало время «договариваться с господином Путиным». Кирби подчеркнул, что руководство США уважает мнение украинского лидера.

Ранее Кирби заявил, что США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием «грязной бомбы» на Украине. Он при этом добавил, что Вашингтон пока не видит свидетельств такой подготовки. Кирби уточнил, что также отсутствуют свидетельства того, что Москва планирует нанести ядерный удар по Украине.

Он также отметил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять военный контингент на Украину, несмотря на заявления ряда американских командиров.