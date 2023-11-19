Американские конгрессмены хотят начать расследование в отношении SpaceX

Фото: Red Huber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Три американских конгрессмена потребовали начать расследование в отношении компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, сообщает агентство Reuters. Решение было принято после публикации расследования о частых производственных травмах сотрудников из-за проблем с техникой безопасности.

По информации журналистов, в течение девяти лет на строительных и пусковых площадках пострадало в общей сложности 600 рабочих. Еще один человек умер. По словам сотрудников, такая ситуация связана с тем, что компания гонится за результатом, из-за чего пренебрегает безопасностью людей. В частности, сообщается, что несколько десятков человек получили сложные переломы, рваные раны, черепно-мозговые травмы, ожоги и другие повреждения.

По словам представителя Демократической партии Дональда Норкросса из Нью-Джерси, эти данные «вызывают серьезную озабоченность». Политик призвал более серьезно отнестись к такой информации.

Очевидно, что нам необходимо более внимательно изучить и продолжить расследование фактов, — заявил он.

Депутат палаты представителей США от Калифорнии и Нью-Джерси Марк Такано заявил, что подобные ситуации неприемлемы.

Особенно печально, что свои обязательства перед рабочими, пострадавшими на производстве, не выполняет компания, с которой сотрудничает федеральное правительство, — добавил он.

Накануне ракета SpaceX, запущенная с космодрома в Техасе, взорвалась на высоте 148 километров. Это вторая попытка компании отправить в космос сверхтяжелый аппарат.