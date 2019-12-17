https://static.news.ru/photo/4a298f4c-20b8-11ea-b558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Технологические компании США отвергли требование администрации президента Дональда Трампа отказаться от поставок комплектующих рядом китайских компаний из-за опасений, что данная практика может нарушить законы о конкуренции.

Госдеп попросил операторов связи и производителей микросхем утвердить правила, которые фактически изолировали бы китайскую корпорацию Huawei и, предположительно, других игроков рынка. Данную инициативу разработал заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по вопросам обеспечения экономического роста и энергетической безопасности, а также охраны окружающей среды Кит Крак.

Согласно предложенным правилам, компании должны исключить сотрудничество с предприятиями, которые могли нарушить санкции, к их данным получили доступ разведслужбы.

Правила совершенно очевидно были нацелены на Huawei. Это было последней попыткой администрации Трампа, чтобы заставить нас изолировать Huawei. Но если бы мы объединились, чтобы выступить против такого глобального конкурента, то нас почти наверняка засудили бы, — отметил источник Financial Times.

Ранее NEWS.ru писал, что американские власти призывают другие страны не покупать телекоммуникационное оборудование у ZTE Corp. и Huawei Technologies и даже собираются выделить средства для поддержки конкурентов китайских компаний.