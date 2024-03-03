Американские фермеры рассказали, чего боятся Fox News: фермеры США предупредили о кризисе из-за тренда на экологичность

Фото: Diego Lezama/imagebroker.com/Global Look Press

Американские фермеры предупреждают, что тренд на экологичность и устойчивое развитие, а также рост цен в стране ведут сельское хозяйство к кризису, сообщает телеканал Fox News. При этом они жалуются, что Вашингтон заинтересован в финансовой помощи фермерам за рубежом.

Фермеры говорят, что глобалистская «зеленая» политика, а также инфляция и рост цен привели к уменьшению поголовья скота, а в некоторых случаях к отчуждению или полному закрытию ферм, что привело к потенциальному внутреннему продовольственному кризису, — говорится в сообщении.

В странах Европы продолжаются митинги фермеров, которые протестуют против поставок украинского зерна. В Польше 9 февраля стартовала масштабная акция, которая продлится до 10 марта. Главной целью забастовки ее организаторы называют полный запрет импорта аграрной продукции с Украины, а также отмену всех льгот для украинских перевозчиков.

Сам Киев ожидает, что ЕС в ближайшие месяцы официально продлит отмену пошлин на украинский импорт. Кроме того, премьер страны Денис Шмыгаль выражал надежду на полную интеграцию с европейским рынком и закрепление беспошлинной торговли в соглашении об ассоциации с Евросоюзом.