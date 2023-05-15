Американские бизнесмены забили тревогу из-за потенциального дефолта в США CBS: в Белом доме заявили, что американский бизнес озабочен риском дефолта в США

Фото: Ken Cedeno / Consolidated News Photos / Global Look Press

Директор Национального экономического совета Белого дома Лаэль Брейнард рассказала телеканалу CBS, что представители американского бизнеса весьма взволнованы возможным дефолтом в стране и последующими катастрофическими последствиями. Она при этом добавила, что американские предприниматели отмечают положительную динамику в экономике. Советник Белого дома также высказалась против краткосрочного увеличения потолка госдолга в США.

Когда я говорю с генеральными директорами, с руководителями компаний по всей стране, они сообщают мне, что дела на самом деле идут очень хорошо. Но больше всего их беспокоит то, что конгресс может не суметь предотвратить дефолт, что это стало бы катастрофой, — сказала Брейнард.

Она отметила, что бизнесмены опасаются, что дефолт приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.

Байден ранее пообещал всему миру проблемы, если в США наступит дефолт. Американский лидер обвинил республиканцев в создании текущего кризиса, утверждая, что у Соединенных Штатов Америки есть ресурсы для погашения долгов.