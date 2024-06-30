Американская военнослужащая годами скрывала от сослуживцев большую тайну Daily Mail: прослужившая годы в ВС США женщина оказалась трансгендером

Американская военная Карен Холмс прослужила в армии больше 10 лет, скрывая от сослуживцев большую тайну, пишет Daily Mail. Выяснилось, что она — трансгендер. Она не рассказывала об этом из-за политики «Не спрашивай, не говори», запрещавшей представителям ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) идти в армию.

Холмс поступила на службу в 2011 году в звании капрала и постепенно продвигалась по карьерной лестнице, получая многочисленные награды, включая звание «Солдат года» за лидерские качества и достижения. Военная опасалась, как воспримут правду сослуживцы, поэтому хранила тайну, несмотря на отмену политики «Не спрашивай, не говори» в 2011 году.

Спустя некоторое время Холмс решилась раскрыть свой секрет и признаться всем, что она трансгендер. Она подчеркнула, что получила большую поддержку от боевых товарищей. После увольнения из Вооруженных сил США Холмс продолжила служить в Корпусе ветеранов резерва в должности старшего уорент-офицера.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил в поддержку законопроекта о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России, указав на «радужную» угрозу, которую Запад использует в качестве инструмента гибридной войны против России. По его мнению, как российское общество считает, что ЛГБТ-пропаганда сегодня является инструментом гибридной войны, которая «ведется против России и наших детей».