Американская телеведущая упала в обморок в прямом эфире

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Вывеска CBS News

Ведущая прогноза погоды на американском телеканале CBS упала в обморок в прямом эфире. Метеоролог потеряла сознание перед тем, как должна была рассказать о погоде в Лос-Анджелесе. На YouTube появились кадры курьеза с телеэфира.

После того как ведущую пригласили рассказать о погоде, глаза женщины закатились, а ноги подкосились, после чего телеведущая рухнула на пол. Судя по реакции ее коллег, они не сразу поняли, что произошло, а после этого предложили прерваться на рекламу.

Ранее министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа заснул в прямом эфире телеканала во время обсуждения последствий конфликта на Украине для румынских фермеров. Ведущая программы поинтересовалась мнением министра относительно судьбы фермеров, которым угрожает банкротство из-за событий на Украине, но в ответ услышала только храп.

В январе ведущая бельгийского шоу Морин Ванерберген во время прямой трансляции подожгла саму себя из огнемета на церемонии награждения организаторов детских развлечений. Журналистка серьезно не пострадала, однако у нее сгорела прядь волос и подпалилось платье.