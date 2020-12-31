Американская разведка уверена в планах Ирана атаковать армию США в Ираке

Официальные представители Пентагона считают, что Иран планирует атаковать военных США в Ираке. Ведомство опирается на данные разведки Белого дома, передают американские журналисты 31 декабря 2020 года.
Телеканал CNN, со ссылкой на три источника,
Имеется ряд тревожных признаков тщательного планирования и подготовки атак в Ираке, которые, по всей видимости, направлены против вооружённых сил США и американских интересов, — говорится в сообщении.
Источники в Пентагоне отметили, что командование приняло решение усилить меры безопасности, однако отказались уточнить, какие именно. В ноябре США впервые за последние десять месяцев перебросили из Северной Дакоты на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H. Отмечается, что перелёт был беспосадочным благодаря заправщикам. Его целью названа демонстрация способности Вашингтона оперативно развернуть свои силы в любой точке мира.
Накануне колонна американских военных с материально-техническим оборудованием и боевой техникой въехала из Ирака на северо-восток Сирии. По предварительным данным, конвой состоял из 73 машин и попал в САР через незаконно действующий контрольно-пропускной пункт аль-Валид и добрался до военной базы на аэродроме Хараб аль-Джир в провинции Хасеке.
В сентябре 2020 года американские войска на северо-востоке Сирии получили партию боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Их доставили из Кувейта военно-транспортными самолётами С-17 ВВС США. В Пентагоне объяснили необходимость переброски техники в САР действиями Москвы, передавал NEWS.ru. Российские военные якобы проводили патрулирование в не согласованном с ВС США районе.