Американская разведка уверена в планах Ирана атаковать армию США в Ираке

https://static.news.ru/photo/cbbdf1e8-4b77-11eb-a32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Официальные представители Пентагона считают, что Иран планирует атаковать военных США в Ираке. Ведомство опирается на данные разведки Белого дома, передают американские журналисты 31 декабря 2020 года.

Телеканал CNN, со ссылкой на три источника, передаёт , что Тегеран приказал перебросить дополнительное оружие в Ирак, в том числе баллистические ракеты малой дальности. По мнению сотрудников Минобороны США, Исламская Республика может атаковать американские цели, кроме того, подконтрольные Багдаду боевики вели переговоры со спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для организации более эффективного нападения.

Имеется ряд тревожных признаков тщательного планирования и подготовки атак в Ираке, которые, по всей видимости, направлены против вооружённых сил США и американских интересов, — говорится в сообщении.

Источники в Пентагоне отметили, что командование приняло решение усилить меры безопасности, однако отказались уточнить, какие именно. В ноябре США впервые за последние десять месяцев перебросили из Северной Дакоты на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H. Отмечается, что перелёт был беспосадочным благодаря заправщикам. Его целью названа демонстрация способности Вашингтона оперативно развернуть свои силы в любой точке мира.

Накануне колонна американских военных с материально-техническим оборудованием и боевой техникой въехала из Ирака на северо-восток Сирии. По предварительным данным, конвой состоял из 73 машин и попал в САР через незаконно действующий контрольно-пропускной пункт аль-Валид и добрался до военной базы на аэродроме Хараб аль-Джир в провинции Хасеке.

В сентябре 2020 года американские войска на северо-востоке Сирии получили партию боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Их доставили из Кувейта военно-транспортными самолётами С-17 ВВС США. В Пентагоне объяснили необходимость переброски техники в САР действиями Москвы, передавал NEWS.ru. Российские военные якобы проводили патрулирование в не согласованном с ВС США районе.