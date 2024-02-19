Американская разведка пожаловалась на китайских хакеров Глава ФБР: атаки хакеров из Китая на США достигли «беспрецедентных масштабов»

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В США считают «беспрецедентными по масштабу» атаки китайских хакеров на критическую инфраструктуру страны, заявил глава ФБР Кристофер Рэй. Он также отметил, что киберпреступники активно внедряют вредоносные программы в ключевые отрасли США, пишет Wall Street Journal.

14 февраля американская разведка опубликовала доклад о действиях хакеров, угрожающих безопасности США. В документе подчеркивалось, что злоумышленники в течение пяти лет ведут работу по внедрению в американские сети, а поддерживает их Китай. В качестве одного из объяснений возросшей активности хакеров указывалось, что таким образом идет подготовка к возможному конфликту между Вашингтоном и Пекином.

Это только верхушка айсберга, одна из многих подобных попыток Китая, — цитирует издание слова директора ФБР.

По данным WSJ, Рэй, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в эти выходные, обратился к представителям стран Европы и Азии с призывом усилить защиту стран в киберпространстве. Глава ФБР при этом не стал приводить полный список инфраструктуры, атакованной хакерами.

Ранее в Европе выразили опасения по поводу того, что США придут к ним на помощь в случае начала конфликта с Россией. По данным Bloomberg, к таким выводам европейские политики пришли на фоне приостановки финансовой поддержки Украины.