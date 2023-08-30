Американская поп-звезда снялась в рекламе, сидя на унитазе Кэти Перри снялась со спущенными трусами в рекламе

Фото: Hindustan Times/via www.imago-im/Global Look Press

Кэти Перри

Американская певица Кэти Перри появилась в рекламе собственного бренда обуви со спущенным нижним бельем. На фото, опубликованном на ее странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), певица сидит на унитазе в кабинке туалета и делает селфи.

В комментариях к посту многим фанатом Перри понравился образ артистки, некоторые заметили, что певица почти перестала выпускать музыку, сосредоточившись «на других вещах».

Американская телезвезда Ким Кардашьян ранее примерила винтажное бриллиантовое колье люксового бренда Graff стоимостью порядка 75 млн рублей. Модель сделала селфи, которое продавец редких украшений Хоригома Тадаши выложил в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Знаменитость запечатлела себя в отражении зеркала во время примерки бриллиантового колье из платины с изумрудами из коллекции британского бренда Graff, которое оценивается в $785 тысяч, уточняет Telegram-канал Jewellery Digest. Кардашьян также сфотографировалась в ожерелье с бриллиантами и сапфирами из коллекции итальянской марки Bulgari 2006 года, стоимость этого украшения не уточняется.

До этого Кардашьян сфотографировалась для рекламы собственного бренда косметики в серьгах, которые оскорбили религиозные чувства индийцев. На одном из снимков образ бизнесвумен дополняли крупные серьги с индийским символом Ом, который считается священным в индуизме и означает сакральный звук — «слово силы», которое используют в практиках йоги и медитации. В комментариях на странице Ким Кардашьян в соцсети пользователи из Индии выразили возмущение такой культурной апроприацией.