Американская писательница заявила о позорном пиаре Зеленского в США Американская писательница Джонстоун сочла пиар Зеленского в США настоящим позором

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Американская писательница Кейтлин Джонстоун заявила, что пиар-ходы, которыми пользуются президент Украины Владимир Зеленский и США, являются позором. Свой вклад в это дело внесли средства массовой информации, отметила она на собственном сайте.

Президента Владимира Зеленского [США] превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной кампании за все время, — подчеркнула писательница.

Она считает самым позорным из пиар-ходов Зеленского решение установить его бюст в американском Капитолии. Также Джонстоун раскритиковала Зеленского и его жену за фотосессию журнала Vogue. Джонстоун при этом осудила тех знаменитостей, которые публично поддержали Зеленского.

Ранее стало известно, что бюсты Владимира Зеленского выставлены на одном из популярных в стране интернет-аукционов. Гипсовая скульптура весом 2,5 кг и высотой 23 см стоит 2 тыс. гривен.