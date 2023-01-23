Американская писательница резко высказалась об антироссийских взглядах Американская писательница Джонстоун назвала антироссийские взгляды поддержкой империализма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская писательница Кейтлин Джонстоун в своем Twitter-аккаунте заявила, что люди, которые выступают против России, попали под влияние империализма США. Она также подчеркнула, что США занимаются развязыванием войн.

Если вы говорите, что выступаете против России потому, что вы антиимпериалист, но не выступаете против империи США за ее вклад в развязывании и продолжении войны, то вы — лжец. Вы не противостоите России потому, что вы антиимпериалист, вы противостоите России как раз потому, что вы — империалист, — написала Джонстоун.

21 января представители «Конкорда» опубликовали открытое письмо Пригожина в Белый дом, адресованное координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джону Кирби. Пригожин поинтересовался у американского чиновника причинами признания ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн заявил, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.