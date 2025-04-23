Американская пенсионерка погибла от шальной пули В США пенсионерку случайно убили в уличной перестрелке

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В Нью-Йорке 61-летнюю пенсионерку случайно убили в перестрелке, сообщает New York Post. По данным издания, трагедия произошла в районе Гарлем, где традиционно живут афроамериканцы.

Отмечается, что женщина выбежала из дома, услышав выстрелы, чтобы проверить внука. В итоге пуля прилетела пенсионерке в голову. Когда перестрелка закончилась, на улицу выбежали соседи. Они увидели тело американки, над которой склонился плачущий внук.

Ранее в результате перестрелки в городе Ньюарк (Нью-Джерси) был убит 25-летний полицейский. В него стрелял 14-летний подросток, ранивший еще одного офицера. Как сообщил прокурор округа Эссекс Теодор Стивенс, Джозеф Аскона погиб в ходе операции по предотвращению незаконного оборота оружия. Убивший его подросток был ранен, но его состояние не смертельное.

До этого на границе США и Мексики произошла перестрелка между пограничниками и предполагаемым участником наркокартеля. В результате инцидента никто не пострадал. Отмечалось, что мужчина начал стрелять по пограничникам в тот момент, когда группа мигрантов пыталась переплыть реку, чтобы попасть в США. Патруль открыл ответный огонь, в результате чего беженцы не смогли пересечь границу.