https://static.news.ru/photo/c40616e6-21a8-11ea-9fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: BorgWarner Inc./facebook.com

Гражданин США и ещё ряда стран Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, потерял работу в компании BorgWarner.

Об этом рассказал его брат Дэвид Уилан. По его словам, руководство компании приняло решение о сокращении Пола 13 декабря. Он посетовал на то, что семье будет сложнее обеспечивать себе прежний уровень жизни, когда Пол Уилан вернётся домой, сообщает «Интерфакс».

Дэвид также пожаловался, что близкие Пола не позволяют поговорить с ним по телефону. Он предположил, что следствие изолирует его брата с целью добиться признания им своей вины.

Уилан был задержан в декабре 2018 года. Он обвиняется в работе на американские спецслужбы. При обыске у него нашли флэшку с материалами, составляющими гостайну РФ. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что Уилан, находящийся в СИЗО, неоднократно жаловался на плохое самочувствие и условия содержания под стражей. В МИД РФ это расценили как симуляцию.