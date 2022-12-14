Американская экс-разведчица обратилась к Байдену с призывом по Украине Экс-разведчица США Коффлер призвала Байдена остановить разжигание конфликта на Украине

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Экс-сотрудник разведки США Ребекка Коффлер заявила, что Белому дому пора остановиться в разжигании конфликта на Украине. Администрации президента Джо Байдена необходимо приложить усилия для достижения мирного урегулирования, отметила она в эфире Fox News.

Несмотря на невообразимое число человеческих жертв, колоссальные расходы и обязательства США обеспечивать Украину оружием, победы ни одной из сторон в ближайшем будущем не предвидится, — подчеркнула Коффлер.

Бывший офицер разведки напомнила, что деньги налогоплательщиков и оборонительный арсенал США не бесконечны. При этом из-за больших поставок оружия Киеву Тайвань остался без заявленного арсенала.

Коффлер добавила, что Вашингтон, принимая желаемое за действительное, хоть и «поумерил пыл» в прокси-конфликте с Россией, однако ему следует думать о мире.

Ранее Джо Байден заявил, что Вашингтон отправляет Киеву средства на миллиарды долларов. Так он ответил на вопрос журналистов, отправляют ли Штаты на Украину своих военных. Вопрос об отправке военных был связан с появившейся ранее информацией о том, что США хотят нарастить военное присутствие на Украине.