Американская частная ракета Astra провалила миссию на орбите Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника

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Ракета частной американской компании Astra провалила миссию, не сумев вывести на околоземную орбиту два спутника, об этом заявили в компании. Проблемы возникли при отключении второй ступени. При этом ранее Astra уже имела успешный опыт выведения спутников на орбиту.

Старт ракеты LV0010 произошёл 12 июня около 13:40 с космодрома на мысе Канаверал в американской Флориде. Ракета должна была доставить на околоземную орбиту два малых спутника, предназначенных для изучения ураганов.

У нас был штатный полет первой ступени. Верхняя ступень отключилась раньше времени, и мы не доставили полезную нагрузку на орбиту, — говорится в заявлении компании.

В марте текущего года Astra осуществила первый успешный запуск спутников.

Ранее, в ноябре 2021 года, ракета вывела на орбиту макет спутника. Этому успеху предшествовали три провальные попытки.

Astra является подрядчиком и поставщиком технологий для программы Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA), обеспечивая космические старты с воздуха по программе Small Air Launch Vehicle to Orbit (SALVO). В частности, в 2014 году компания разрабатывала самолёт для запуска ракет-носителей.