https://static.news.ru/photo/3731729c-b844-11e9-aa0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Молодой человек в США замышлял массовое убийство в гостинице, однако его бабушка сумела убедить злоумышленника отправиться в больницу.

Об этом сообщает прокуратура штата Техас. По её данным, после госпитализации молодой человек был задержан. Прокурор Эрин Нили Кокс выразила благодарность женщине, которая «спасла жизни людей, помешав этому плану», передаёт РИА Новости .

Трагедию предотвратили, — заявила она.

Согласно данным следствия, злоумышленник — 19-летний Уильям Патрик Уильямс — рассказал бабушке о покупке автомата АК-47 и планах устроить стрельбу в местной гостинице. Женщине удалось убедить его поехать с ней в медучреждение. После этого парня задержали, в его номере нашли оружие и боеприпасы. Молодой человек сам разрешил провести обыск и выложил оружие на кровать, чтобы полицейские могли изъять его.

Ранее News.ru писал о том, что федеральные власти США рассматривают массовое убийство в Техасе как акт внутреннего терроризма. Стрелку могут быть предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти.