https://static.news.ru/photo/b4e4f6f0-e1d4-11e9-9b50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press

Гражданка США Джейн Шарп из города Ноксвилл заразилась смертельно опасной инфекцией после сеанса маникюра. По словам женщины, мастер уколол её палец, но первое время потерпевшая не придала этому значения.

Через несколько часов фаланги опухли, позже отёк охватил всю руку до локтя. Пострадавшая срочно обратилась к больницу. Ей поставили диагноз «некротический фасцит». Эта редкая бактериальная инфекция, быстро поражающая верхний слой кожи, передаёт телеканал NewsChannel5 . По словам медиков, Шарп вовремя оказали помощь. В ином случае пациентке могли ампутировать руку.

Я сразу вспомнила о мужчине из Флориды, который умер от такой же инфекции за 48 часов, — рассказала Джейн Шарп.

Сейчас женщина ведёт судебную тяжбу с маникюрным салоном.

Ранее News.ru сообщал, что жительница американского штата Калифорния Дженна Эванс проглотила обручальное кольцо с большим бриллиантом, пытаясь спасти украшение от преступников. Загвоздка в том, что воры ей приснились.

Кошмар 29-летняя женщина увидела, когда ехала в скоростном поезде. «Злоумышленники» хотели отнять драгоценность, однако Эванс сунула кольцо в рот и рефлекторно проглотила его.