Американка случайно стала кандидатом в президенты США

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Жительница Колорадо Кристал Гейбел случайно узнала из ​​оповещения Google, что ее имя внесено в списки первичных выборов президента США в Миннесоте, пишет газета Star Tribune. Как оказалось, ее выдвинула на голосование партия, продвигающая легализацию марихуаны. Женщина просит не голосовать за нее.

Лидеры партии сообщили газете, что выбирали кандидата среди подписчиков своей группы в социальной сети. Им стала Кристал, которая состояла в группе. В партии отметили, что уже отозвали ее имя, однако в канцелярии госсекретаря Миннесоты утверждают, что оно остается в бюллетенях.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил о своей победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Его конкурент в предвыборной гонке экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила политика с выигрышем. Она отметила, что согласна со многими пунктами политики Трампа и ранее дважды за него голосовала. Однако из президентской гонки Хейли выходить пока не планирует, подчеркнула она.

Между тем аналитики газеты The Washington Post считают, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае своего переизбрания. Это может привести к «глобальной торговой войне», считают они.