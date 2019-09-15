https://static.news.ru/photo/58155138-d787-11e9-bfd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: TerriC/Pixabay

Жительница американского штата Калифорния Дженна Эванс проглотила обручальное кольцо с большим бриллиантом, пытаясь спасти украшение от преступников. Загвоздка в том, что воры ей приснились.

Кошмар 29-летняя женщина увидела, когда ехала в скоростном поезде. «Злоумышленники» хотели отнять драгоценность, однако Эванс сунула кольцо в рот и рефлекторно проглотила его.

Проснувшись, она осознала произошедшее и вместе с женихом пошла к врачам, которые сделали рентген и обнаружили украшение в животе. Достать его помог гастроэнтеролог, передаёт Mirror .

Ранее News.ru писал, что интернет-пользователи высмеяли необычное помолвочное кольцо, на котором расположены три зелёных камня, причём средний можно увидеть лишь сбоку или сверху.