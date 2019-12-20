Жительница США совершила умышленный наезд на 14-летнюю девочку, приняв её за мигрантку.
Инцидент произошёл в штате Айова. По данным полиции, девочка шла по тротуару и не мешала движению транспорта. Водитель умышленно съехала с дороги, сбила подростка и скрылась с места происшествия. Свои действия она объяснила тем, что ненавидит мигрантов, особенно тех, кто приезжает в США из Мексики.
После ДТП девочка была госпитализирована с различными травмами. К настоящему моменту её уже выписали из больницы. В отношении злоумышленницы начато расследование,
Ранее NEWS.ru писал, что в США разгорается скандал вокруг советника президента по вопросам миграции Стивена Миллера. Его уличили в пропаганде идей белого национализма.
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