https://static.news.ru/photo/4ba9d7ce-2409-11ea-96cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin E. Schmidt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жительница США совершила умышленный наезд на 14-летнюю девочку, приняв её за мигрантку.

Инцидент произошёл в штате Айова. По данным полиции, девочка шла по тротуару и не мешала движению транспорта. Водитель умышленно съехала с дороги, сбила подростка и скрылась с места происшествия. Свои действия она объяснила тем, что ненавидит мигрантов, особенно тех, кто приезжает в США из Мексики.

После ДТП девочка была госпитализирована с различными травмами. К настоящему моменту её уже выписали из больницы. В отношении злоумышленницы начато расследование, сообщает «Регион online».

Ранее NEWS.ru писал, что в США разгорается скандал вокруг советника президента по вопросам миграции Стивена Миллера. Его уличили в пропаганде идей белого национализма.