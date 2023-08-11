Американка раскрыла, как Google ставит в тупик кандидатов при устройстве Экс-сотрудница: интервьюеры Google задают на собеседовании двусмысленные вопросы

Фото: «Двадцатый Век Фокс СНГ»

Кадр из фильма «Кадры»

Экс-сотрудница Google по имени Шанель рассказала, как интервьюеры пытаются поставить в тупик кандидатов при трудоустройстве, передает издание Daily Star. По ее словам, они задают двусмысленные вопросы, на которые нет правильного или неправильного ответа. Таким образом на собеседовании проверяют способность кандидатов принимать решения, добавила Шанель.

Интервьюеры просто пытаются выяснить, как вы справляетесь с двусмысленными вопросами, — рассказала она.

В пример Шанель привела вопрос про кофейню. По ее словам, интервьюер говорит про абстрактную кофейню с неограниченным спросом и предложением.

Площадь кофейни составляет примерно 500 квадратных футов, так сколько чашек кофе может приготовить эта кофейня за один день? — вспомнила она вопрос.

Вопрос намеренно сделан таким расплывчатым, объяснила бывшая сотрудница. Интервьюеры хотят посмотреть, как кандидат ищет на него решение. Среди подобных уловок Шанель вспомнила еще три.

Сколько шариков для пинг-понга вы можете поместить в самолет «Боинг-747»? Каков размер Техаса? Сколько телефонных столбов в Калифорнии? — рассказала Шанель.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что каверзные вопросы при трудоустройстве предназначены для людей, занимающихся аналитикой, расчетами и управлением. По его словам, таким образом компания проверяет, обладает ли соискатель системным складом ума.