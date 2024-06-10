Американка привезла возлюбленному «французский насморк» из поездки в Европу Американец пожаловался, что любимая заразила его гонореей после поездки в Европу

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Пользователь Reddit рассказал, что ему пришлось обратиться в больницу с болью в промежности после поездки возлюбленной по имени Бет во Францию. Выяснилось, что девушка привезла из отпуска в Европу неприятную инфекцию, передаваемую половым путем.

По словам мужчины, они начали встречаться около года назад. Рассказчик уточнил, что перед сексом оба проверились на ИППП и были полностью здоровы. Спустя пять месяцев романа Бет уехала во Францию, а по ее возвращении пара занялась незащищенным сексом. После этого мужчина начал испытывать боль при мочеиспускании и заметил странные выделения. Американец обратился к врачу и сдал анализы.

Через несколько дней пришли результаты анализов. К тому времени мои симптомы полностью исчезли. Я пошел к врачу, и он объяснил, что у меня гонорея. Я был ошеломлен, потому что Бет была моим единственным партнером, а это означало одно: она мне изменила, вероятно, в Европе, — отметил он.

Мужчина сразу заблокировал номер телефона Бет и исчез из ее жизни. Однако спустя полгода Бет пришла к нему и рассказала, что у нее нашли гонорею. Рассказчик заявил, что уже вылечился, а девушка пришла в ярость и поинтересовалась, почему он не рассказал об этом. Автор поста предположил, что экс-возлюбленная стала бесплодной.

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