Американка приняла смертельную болезнь за проблемы с желудком People: воспитательница детсада из США перепутала рак с кишечной инфекцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая воспитательница детского сада из Соединенных Штатов Мэдди Балой приняла симптомы рака в терминальной стадии за проблемы с желудком, сообщает издание People. Женщина была уверена, что это либо червь, либо вирус.

Издание отметило, что Балой начала испытывать проблемы с желудком еще в 2022 году. Американка пробовала избавиться от проблемы, сменив диету. Год спустя у женщины началась многократная рвота. Кроме того, она испытывала проблемы с органами чувств. Балой обратилась в отделение неотложной помощи, где у нее обнаружили несколько злокачественных опухолей в толстой кишке.

Во время компьютерной томографии в отделении неотложной помощи врачи заметили аномалии в толстой кишке Балой, которые потребовали срочной операции. Как только они начали, они обнаружили многочисленные раковые опухоли, давящие на ее толстую кишку, — говорится в публикации.

Изначально врачи прогнозировали, что Балой проживет не больше пяти лет. Однако, как рассказала сама женщина, позже ей сообщили, что времени у нее уже не осталось. По словам американки, от этой новости она почувствовала себя одиноко и изолированно. Женщина решила завести аккаунт в TikTok, чтобы задокументировать свою жизнь, который впоследствии набрал 400 тысяч подписчиков. Балой даже получила приглашение встретиться от шеф-повара Гордона Рамси.

Я представляю, как мы с женихом выходим из машины с нашей таксой, сидим в парке, окуная пальцы ног в реку и просто улыбаемся всем прекрасным возможностям, что у нас были, — описала американка то, какой видит себя через год.

Ранее ученым из Новосибирского государственного технического университета удалось создать метод, который позволяет разрушить раковую опухоль без повреждения тканей. Для этого они предложили использовать высокочастотное электромагнитное излучение от 5 до 30 МГц вместо частот от 400 до 2450 МГц.