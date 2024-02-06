Американка поссорилась с мужем и решила переключиться на школьников Daily Star: американка поссорилась с мужем и совратила трех подростков

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Замужняя 38-летняя американка Эллисон Ли Шардин совратила трех 15-летних подростков, тренировавшихся в хоккейной команде, пишет Daily Star. Женщина решилась на это после очередной ссоры с мужем.

По данным таблоида, американка после конфликта с супругом познакомилась с несовершеннолетними, обсудив проблемы в ее личной жизни. Через некоторое время она связалась с одним из молодых хоккеистов, договорившись о встрече с ним в номере. В комнате же было трое подростков — женщина перевела разговор в сексуальное русло, а потом стала целовать их и трогать в интимных местах. Однако школьники, ощутив давление с ее стороны, попросили женщину уйти.

Однако на этом американка не успокоилась: она продолжила писать им в Сети, а после и вовсе пришла на один из матчей. Когда об этом узнала полиция, ее арестовали, а муж подал на развод. Приговор женщине пока не вынесен.

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