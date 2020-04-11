Американка назвала бюрократию в США большей проблемой, чем коронавирус

Заболевшая коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) жительница американского штата Техас Вивиан Мартин пожаловалась на бюрократию в США. По её словам, соотечественники испытывают трудности с тестированием на COVID-19.
21-летняя гражданка считает, что административные проблемы являются большей проблемой, чем сам недуг,
Я полагаю, что на протяжении уже нескольких дней я здорова, но сейчас, когда я увязла во всех этих процедурах, трудно пройти контрольный тест и пойти домой, — добавила она.
Вивиан училась в Великобритании по программе обмена. Из-за пандемии ей пришлось на время вернуться в США. Через день после возвращения на родину — 23 марта — она сделала тест на COVID-19. Анализ оказался отрицательным. Позже Мартин сдала второй тест, показавший наличие инфекции в организме.
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Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Вылечились свыше 375 тысяч. Сложная ситуация складывается в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость шестидневной госпитализации для больных коронавирусом составит $73 300 в США. Для застрахованных пациентов оплата услуг обойдётся в $38 220.
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