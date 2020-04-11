Американка назвала бюрократию в США большей проблемой, чем коронавирус

https://static.news.ru/photo/8f5c7f44-7bed-11ea-b60d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jamie Spaulding/National Guard/Global Look Press

Заболевшая коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) жительница американского штата Техас Вивиан Мартин пожаловалась на бюрократию в США. По её словам, соотечественники испытывают трудности с тестированием на COVID-19.

21-летняя гражданка считает, что административные проблемы являются большей проблемой, чем сам недуг, пишет РИА Новости.

Я полагаю, что на протяжении уже нескольких дней я здорова, но сейчас, когда я увязла во всех этих процедурах, трудно пройти контрольный тест и пойти домой, — добавила она.

Вивиан училась в Великобритании по программе обмена. Из-за пандемии ей пришлось на время вернуться в США. Через день после возвращения на родину — 23 марта — она сделала тест на COVID-19. Анализ оказался отрицательным. Позже Мартин сдала второй тест, показавший наличие инфекции в организме.

По данным института Джона Хопкинса, в США свыше 0,5 млн случаев заражения, умерли более 18 тысяч человек, 29 тыс выздоровели.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Вылечились свыше 375 тысяч. Сложная ситуация складывается в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость шестидневной госпитализации для больных коронавирусом составит $73 300 в США. Для застрахованных пациентов оплата услуг обойдётся в $38 220.