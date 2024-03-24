Американка лишилась руки из-за несчастного случая с феном Fox News: жительнице США ампутировали руку после того, как она обожглась феном

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Жительница Южной Каролины в Соединенных Штатах сильно обожгла руку феном в результате несчастного случая, после чего ей пришлось провести ампутацию, сообщает Fox News. По его информации, женщина потеряла сознание, когда сушила волосы, однако рука продолжала сжимать работающий прибор. В результате американка Мэри Уилсон получила ожоги третьей степени.

Уилсон сушила волосы перед сном в своем доме на острове Джеймс, когда внезапно потеряла сознание, сжимая в руках прибор. Она упала на пол и приземлилась на фен, но устройство все еще работало на большой мощности, оно обожгло ей руку, вызвав ожоги третьей степени, — говорится в публикации.

Уточняется, что Уилсон пролежала без сознания с работающим феном 20 минут. Женщину срочно госпитализировали, врачам пришлось ампутировать ей кисть из-за серьезного повреждения нервов. По словам американки, она получила ожоги до самой кости. В настоящее время Уилсон проходит восстановление.

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