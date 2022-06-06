Американист указал на насторожившее Конгресс США решение Байдена Американист Васильев указал на насторожившее Конгресс США решение Байдена

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Американский конгресс насторожился из-за статьи президента Джо Байдена в New York Times, в которой лидер США заявил, что Вашингтон предоставит Украине совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его мнению, такие заявления говорят о том, что Штаты намерены провести эскалацию конфликта с Россией, пишет «Радио 1».

Думаю, обращение конгрессменов вызвано статьёй, которую Байден опубликовал 31 мая в газете New York Times. Он написал, что Соединенные Штаты предоставят Украине совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним. Получается, что администрация, принимая решение о поставке вооружений Киеву, взяла курс на эскалацию конфликта с Россией. Это и вызывает большую настороженность в Конгрессе США, — пояснил Васильев.

Он напомнил, что решения об объявлении войны принимает именно Конгресс США. Поэтому конгрессмены расценили статью Байдена как попытку «узурпировать их полномочия», уточнил Васильев. По мнению американиста, Конгресс США опасается, что политические элиты продолжат эскалацию конфликта с Россией, который может «выйти из-под контроля».

Ранее эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа заявил, что решение президента США Джо Байдена отправить Киеву РСЗО HIMARS грозит международной безопасности непредсказуемыми последствиями. Причём в Вашингтоне не хотели вооружать Украину современным ракетным оружием, но затем изменили позицию.