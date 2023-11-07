Американист рассказал, какие страны заменят для США российский уран Американист Межуев: Казахстан и Нигер могут заменить российское топливо для США

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Потенциальные страны, которые могут заменить для США российское ядерное топливо, — это Казахстан и Нигер, которые считаются традиционными поставщиками урана, заявил NEWS.ru американист Борис Межуев. При этом, по его словам, пока сложно сказать, получится ли Вашингтону заключить с ними сделки.

Американцы стараются активно взаимодействовать с казахами именно по этому вопросу. Больше всего Вашингтон пытается выйти именно на казахстанские ресурсы. Главным препятствием для США могут стать союзнические отношения не только с Россией, но и с Китаем, который совершенно не рассчитывает, что Вашингтон вклинится в Евразийское подбрюшье. Но если США удастся заключить сделки с Казахстаном, то в целом ресурсов этой страны будет достаточно, чтобы заменить Россию, — заявил Межуев.

Политолог отметил, что для Москвы сейчас главное — не допустить обхода Казахстана из евразийской связки, чтобы он имел если не пророссийский, то хотя бы проевразийский курс.

Освобождение США от зависимости России в этом вопросе может иметь негативный характер, так как фактически последняя зависимость американцев от России пропадет. По всей видимости, предстоящие встречи лидеров России и Казахстана будут посвящены этому вопросу. А подобные заявления как раз и звучат в преддверии этих контактов, — считает политолог.

Ранее помощник министра энергетики Кэтрин Хафф заявила, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива является критической для национальной безопасности. По ее словам, Вашингтон закупает у поставщиков из России как минимум 20% такого топлива.