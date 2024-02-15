Американист рассказал, как в конгрессе пытаются заморозить помощь Украине Американист Васильев: республиканцы могут провалить законопроект о помощи Киеву

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майк Джонсон

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон намеренно не ставит на голосование законопроект о помощи Украине и Израилю, заявил в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, Джонсон пытается затянуть этот вопрос или развалить инициативу на части, что соответствует позиции республиканцев.

В данном случае позиция может быть такой: давайте сначала разберемся с проблемами на границе с Мексикой, а затем уже займемся вопросами в других странах, — рассказал американист.

Однако, по словам Васильева, и у демократов остается способ повлиять на ситуацию. Они могут добиться рассмотрения вопроса вопреки решению спикера и профильного комитета палаты, применив так называемую обходную резолюцию. В ее поддержку нужно получить 218 голосов.

Разумеется, 213 демократов ее поддержат, а дальше останется проблема найти пять подписей республиканцев. Если их поддержкой удастся заручиться, то вопрос может быть вынесен на обсуждение палаты. Если 218 конгрессменов поддержат резолюцию, то, значит, они проголосуют и за поддержку помощи Украине, — объяснил американист.

Сенат Конгресса США поддержал проведение на текущей неделе финального голосования по пакетному законопроекту о помощи Израилю и Украине, в котором не упоминается об ужесточении мер контроля на южной границе страны, которого требуют представители Республиканской партии в Конгрессе.

В рамках законопроекта предусматривается выделение финансовой помощи в размере $95 млрд, из которых $60,06 млрд собираются отправить на Украину, $14,1 млрд — в Израиль. За это проголосовали 66 сенаторов, против же высказались 33. Финальная часть голосования пройдет в палате представителей конгресса.