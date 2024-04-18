Американист рассказал, как демократы добьются одобрения помощи Украине Эксперт Межуев: Конгресс США одобрит помощь Киеву после раздельного голосования

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Конгресс США проведет раздельное голосование об укреплении границы с Мексикой и поддержке Украины и примет проект помощи до ухода на каникулы, рассказал NEWS.ru политолог-американист Борис Межуев. По его словам, спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, согласившись на такой исход, сможет сохранить свой пост.

Технически провести голосование несложно, я не вижу здесь проблем для демократов, несмотря на то, что республиканское большинство против. Все зависит от позиции спикера. Если он согласен ставить вопрос на раздельное голосование, то, конечно, необходимое большинство голосов для принятия проекта сразу же сформируется, — сказал Межуев.

Эксперт отметил, что в таком случае для принятия проекта будет достаточно всего 18 голосов от республиканцев и демократы их обязательно найдут.

Демократы примут помощь Украине в любой форме — это уже очевидно. Вряд ли они станут настаивать на другой форме помощи или на другой сумме. Видимо, они будут готовы принять и текущий вариант, сокращенный на $20 млрд, как компромиссный. Тогда и республиканцев наберется какое-то нужное количество для принятия проекта, — рассказал Межуев.

Он допустил, что республиканцы, скорее всего, потребуют проголосовать за отставку спикера. Демократы не поддержат инициативу и сохранят за Джонсоном его пост, считает американист.

Ранее конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин предложила внести в законопроект о помощи Украине поправку, которая обяжет проголосовавших за его принятие законодателей вступить в ВСУ. В соцсети X (Twitter) она призвала коллег показать свою поддержку Киеву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 апреля заявил, что США законопроектом о выделении очередного пакета помощи Украине лишь провоцируют продолжение боевых действий.