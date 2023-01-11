Политолог оценил последствия для Байдена скандала с секретными документами Американист Дудаков: скандал с секретными документами Байдена спустят на тормозах

Фото: Carlos Tischler/ Eyepix Group/Global Look Press

Джо Байден

Скандал с секретными документами президента США Джо Байдена по Украине, Ирану и Великобритании попытаются «спустить на тормозах», считает политолог и американист Малек Дудаков. По его словам, главе Вашингтона удастся избежать последствий из-за нарушений закона, что только подорвет доверие к американским властям и станет очередным примером избирательного правосудия, пишет «ПолитЭксперт».

Республиканцы вовсю обвиняют Минюст в лицемерии: раз демократам вновь удается избегать последствий при нарушении закона. В этой ситуации проявляется очевидное для всех избирательное правосудие, и оно рискует усугубить и так имеющийся кризис доверия к правоохранительной системе США, — заключил Дудаков.

Американист напомнил, что у президента Трампа также находили секретные документы, но у него в итоге проводили реальные обыски, а сама ситуация может повлечь для экс-президента США серьезные последствия. У Байдена же обысков не проводится, речи о назначении спецпрокурора для расследования также не идет. При этом эксперт отметил, что семь лет назад дело демократки Хиллари Клинтон, которое также было связано с секретными документами, замяли. По его мнению, то же самое произойдет и в случае с тайной папкой Байдена.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Материалы обнаружили доверенные лица политика накануне промежуточных выборов в начале ноября. Отмечается, что секретные документы хранились в папке с другими бумагами, не имевшими грифа секретности.