Американист раскрыл рецепт США для ослабления России Политолог Блохин: Вашингтон в отношении России действует, как Рейган против СССР

США пытаются ослабить Россию так же, как это делал в 1980-е годы президент Рональд Рейган в отношении СССР, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, Россия, несмотря на усилия Вашингтона, сможет противостоять США.

Вашингтон сейчас пытается повторить с Москвой тот же трюк, который Рейган провернул с СССР. Суть стратегии США в том, чтобы навязать России дорогостоящую гонку вооружений, ослабить нашу страну экономически и демонизировать ее, — заявил Блохин.

По его словам, Вашингтон делает ставку на либеральную прозападную «элиту», которая начнет расшатывать ситуацию в России изнутри в случае обострения кризиса. При этом политолог считает, что Москве удастся противостоять этим попыткам. Американист добавил, что США желают «вбить клин» между Россией и Китаем, а российско-украинский конфликт сделать таким же продолжительным, как советско-афганская война.

Советский Союз распался из-за прогнившей верхушки, элита просто предала страну. Ситуация в России сегодня другая. Российское общество консолидировано, а «экономический блицкриг» Запада не удался. Россия вошла в пятерку экономик мира по ВВП по паритету покупательной способности. И это все еще в условиях новой холодной войны с Западом. Страна сейчас разворачивается на Восток, налаживая отношения со странами, которые готовы сотрудничать с нами, — пояснил американист.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон сейчас всеми силами пытается расшатать внутреннее единство России. Дипломат отметил, что Вашингтон ведет «фронтальное наступление» на Москву, санкциями обложены все сферы — от политики до прав человека, хотя ограничения при этом носят хаотичный, лишенный всякой логики характер.