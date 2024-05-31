Американист раскрыл неожиданные последствия суда над Трампом Американист Блохин: суд над Трампом консолидирует республиканцев

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Преследование экс-президента США Дональда Трампа со стороны Демократической партии может привести к неожиданным итогам, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, это может мобилизовать избирателей Республиканской партии на выборах президента.

Это консолидирует весь ядерный электорат республиканцев на выборах. Сейчас американская политическая система проходит испытание на прочность, потому что одни неприкосновенны, как семья Байденов, а других пытаются довести до помешательства, как Трампа, — заявил Блохин.

Американист считает, что Трамп оспорит вердикт, так как суд присяжных не является истиной в последней инстанции, последнее слово остается за судьей.

С точки зрения юриспруденции это дело рассматривать не имеет смысла. Идет политическая борьба, и демократы пытаются от Трампа избавиться. В Белом доме уже сделали заявление, что это справедливо. Но в итоге решение будет вообще принимать Верховный суд, а судьи там прореспубликанские, консервативные, — сказал Блохин.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывшего главу государства признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.