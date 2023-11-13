Американист предупредил об угрозе демократии в США Политолог Блохин: борьба власти США против Трампа ставит под вопрос демократию

Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Единственным признаваемым политиком в США является Дональд Трамп, заявил в беседе с «Радио 1» ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его словам, борьба против экс-президента со стороны действующей американской власти ставит под вопрос само демократическое будущее страны.

По мнению эксперта, помешать Трампу победить на грядущих президентских выборах может возбужденное против него уголовное дело, и если это произойдет, то тем самым будет нанесен удар по всей избирательной и правовой системе США.

Демократическая система под вопросом, будут нанесены имиджевые ущербы, потому что будет политика двойных стандартов: одного обвиняем и пытаемся засадить в тюрьму, а с другим (Байденом. — NEWS.ru) ничего не делаем, — заявил американист.

Как отметил политолог, Трампа сегодня поддерживают около 60% граждан США и в случае победы он мог бы изменить отношения с Россией в том числе потому, что Украина для него не является ключевым пунктом политической деятельности.

Для него Украина находится на первом месте с конца, это лишь разменная монета в большой геополитической игре. Вопрос в другом, надо сначала стать президентом, а уже потом пытаться изменить траекторию американской внешней политики, — заметил Блохин.

Ранее стало известно о попытках президента Украины Владимира Зеленского дозвониться до Дональда Трампа и провести с ним переговоры. Эксперты полагают, что таким образом в Киеве надеются получить новую американскую финансовую помощь.