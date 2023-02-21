Американист предположил реакцию США на выступление Путина Американист Синельников-Оришак: США обвинят Россию в разбалансировке международной безопасности

Фото: Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

После выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием США обвинят Москву в разбалансировке международной безопасности, считает американист Михаил Синельников-Оришак. Он отметил в беседе с «360», что такая реакция со стороны Вашингтона на заявления главы России окажется предсказуемой.

Местные политики наверняка заявят, что Россия якобы стремится к разбалансировке международной безопасности, — рассказал американист.

По словам политолога, власти Запада и США сделают акцент именно на той части выступления Путина, где он сообщил о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом после речи лидера РФ ждать новых антироссийских санкций не стоит, Европа совместно с США продолжат усиливать уже созданные механизмы, которые сами называют автоматической петлей, уточнил Синельников-Оришак.

Американист также отметил, что Россия не начнет проводить ядерные испытания первой. Он подчеркнул, что США также навряд ли решаться начать ядерные учения.

Страны Запада будто намеренно подчеркивают, что ядерная опасность исходит только из России. В этом контексте для США первыми запускать ядерные испытания совершенно нецелесообразно, на них никто не нападает, — пояснил Синельников-Оришак.

В Белом доме ранее отреагировали на заявление Путина о военной угрозе России со стороны Запада. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что этот тезис является абсурдным.