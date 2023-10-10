Американист оценил вероятность ядерной войны между Россией и США Американист Блохин: США не начнут войну с Россией из-за страха ядерного оружия

Фото: МО РФ

США не начнут войну с Россией из-за страха перед ядерным оружием, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Так он прокомментировал высказывание американского генерала Марка Милли о возможном начале прямого конфликта между странами. По мнению эксперта, подобными заявлениями американцы пытаются прощупать граждан России и оказать информационно-психологическое давление.

Какие-то столкновения между США и Россией возможны, но они будут ограниченными. Главную ставку Вашингтон будет делать на дестабилизацию нашей страны изнутри, на гонку вооружений, санкций, создание очагов напряженности на границах и поддержку либеральной оппозиции. Они будут продолжать вести с нами гибридную войну, — сказал Блохин.

Политолог исключил, что конфронтация между двумя сверхдержавами может перерасти в ядерную войну.

На Россию с США приходится 90% всего ядерного потенциала, поэтому победителей в этой войне не будет. Цивилизация вернется в каменный век — в Вашингтоне это хорошо понимают. Поэтому рисковать своим существованием из-за Украины они точно не станут, — подчеркнул Блохин.

Ранее бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Вашингтон будет вынужден нарастить военные расходы, если Россия добьется своих целей в рамках спецоперации на Украине. По его словам, американский оборонный бюджет вполне может удвоиться, так как с победой России возрастет вероятность войны великих держав. Сенатор Алексей Пушков призвал отнестись всерьез к этим словам американского генерала.