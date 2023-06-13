Американист оценил вероятность лишения Трампа свободы Американист Рогулев: у Трампа возьмут отпечатки пальцев и отпустят под подписку

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP

Дональд Трамп

Экс-президента США Дональда Трампа могут в ближайшее время задержать для взятия отпечатков пальцев и других процедур, однако после этого он, скорее всего, будет отпущен под подписку, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. В беседе с Lenta.ru он рассказал о юридических особенностях дела, возбужденного против политика.

Решение будет принимать не суд Майами, а федеральный суд (он просто территориально там расположен). Это преступление против государства и уголовно наказуемое преступление по тем обвинениям, которые предъявляются. То есть это не гражданский иск, и штрафом тут человек не отделается. Либо он виновен, либо нет. Если виновен, наказание предусмотрено достаточно суровое, — пояснил Рогулев.

При этом эксперт отметил, что Трамп сможет вести свою избирательную кампанию на президентских выборах при любых обстоятельствах — даже если он будет осужден на реальный тюремный срок по выдвинутым ранее против него обвинениям.

Бывшему главе государства предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что после своей победы на выборах в 2024 году он выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера Джо Байдена из Белого дома.