Американист оценил шансы губернатора Флориды в президентской гонке Американист Дудаков: Десантис снимется с президентской гонки в ноябре-декабре

Фото: Robert Hanashiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Флориды Рон Десантис снимется с президентской гонки в ноябре-декабре, уверен американист, политолог Малек Дудаков. Комментируя ситуацию ИА SM.News, эксперт уточнил, что на текущий момент у него практически нет шансов на победу в праймериз: Десантис отстает в гонке от экс-президента США Дональда Трампа на 47%, что является колоссальным разрывом.

У Десантиса шансов на победу в праймериз на текущий момент я не вижу. Сейчас его рейтинги упали примерно до 13%, у Трампа — в районе 60%. <...> Где-нибудь в ноябре или декабре он все-таки уже выйдет из президентской гонки и снимется. Сейчас, честно говоря, перспектив у него я не вижу. У Трампа слишком большое преимущество над всеми кандидатами, — заявил политолог.

По словам Дудакова, губернатор Флориды пытается продвигать «популистскую риторику». Он отметил, что в США устали от украинской повестки, поэтому актуальными становятся заявления о непринятии Украины в состав НАТО, а также о завершении конфликта мирным путем. Именно об этом в своем последнем интервью и говорил Десантис, но даже такая риторика не помогла кандидату повысить свой рейтинг, напомнил политолог.

Эксперт уточнил, что у республиканцев нет более перспективного кандидата, чем Трамп. Он считает, что другим просто не имеет смысла участвовать в праймериз. При этом остальные кандидаты рассчитывают, что для них еще «откроется окно возможностей» из-за судебных проблем экс-президента, пояснил специалист.

Я бы тут сильно не обольщался на их месте. Это крайне маловероятный сценарий. Пока все-таки какая-то конкуренция на праймериз остается, — заключил Дудаков.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис ранее выступил против вступления Украины в НАТО. По мнению политика, членство Киева в Североатлантическом альянсе противоречит интересам Вашингтона.