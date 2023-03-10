Американист оценил конкурентов Трампа среди республиканцев Американист Васильев заявил, что у Трампа нет конкурентов среди республиканцев

Фото: Trump White House Archived/flickr

Дональд Трамп

У экс-президента США Дональда Трампа по сути нет конкурентов внутри Республиканской партии, заявил в беседе с ИА SM.News американист Владимир Васильев. Его пытаются столкнуть с другими кандидатами в надежде, что это поможет снизить его популярность, однако этого не происходит, подчеркнул эксперт. По его словам, несмотря ни на что американцы помнят о Трампе.

Сейчас вся либеральная тактика внутри партии и состоит в том, чтобы столкнуть Трампа с другими кандидатами. Они очень надеются, что таким образом смогут уменьшить его популярность. Но этого не происходит. Скоро уже начнется избирательная кампания и надо бы уже о Трампе забыть, а о нем все помнят, — заявил Васильев.

Окружная палата в Нью-Йорке ранее вызвала Трампа для дачи показаний по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Отмечается, что это почти неминуемо означает скорое предъявление уголовных обвинений в адрес экс-президента. Прокуратура Манхэттена предложила ему выступить с показаниями перед большим жюри, рассматривающим обстоятельства дела. В СМИ уточнили, что подобные предложения почти всегда означают близость обвинительного заключения.

В январе Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем «подонкам» из американской разведки. Бизнесмен и политик в своем посте вспомнил о встрече с президентом РФ в 2018 году в Финляндии. Трамп тогда заявил, что «не видит причин», по которым Россия могла бы вмешиваться в выборы в США, несмотря на выдвинутые ФБР обвинения.



