Избиратели рассматривают бывшего президента США Дональда Трампа как того, кто способен разрешить проблемы страны, рассказал NEWS.ru американист Борис Межуев. Так он прокомментировал решение республиканца Рона Десантиса выйти из президентской гонки и поддержать экс-главу Белого дома. По словам политолога, у Трампа в случае победы на выборах будет больше возможностей, в частности прекратить конфликт на Украине.
Я сомневаюсь, что Верховный суд США не допустит Трампа до участия в президентских выборах. Америка готовится к его возвращению. Избиратели видят в нем человека, который способен разрешить проблемы США, прежде всего внешнеполитические. Стратегия [нынешнего президента США Джо] Байдена признана слишком радикальной. Трамп попытается восстановить отношения с Саудовской Аравией, занять более жесткую позицию в отношении Израиля и завершить конфликт на Украине. Трамп может рисковать своей репутацией, в отличие от демократов, поэтому у него гораздо больше возможностей прекратить боевые действия на Украине, — заявил Межуев.
Американист отметил, что шансы Трампа победить на праймериз республиканцев после того, как его поддержал Десантис, возросли.
62% сторонников Десантиса готовы проголосовать за Трампа на праймериз, а около трети — за его конкурентку Никки Хейли. Но стоит также учитывать, что сам Десантис поддержал именно Трампа, а значит, это еще более усилило его позицию. Отмечу, что Десантис объявил о своем решении накануне праймериз в Нью-Гэмпшире. Если Трамп победит в этом штате с большим отрывом, более 30% голосов, то у Хейли не будет никаких перспектив. В Южной Каролине, где она ранее была губернатором, Хейли тоже провалится. Хотя есть экстравагантная точка зрения, что Байден призовет голосовать демократов на праймериз за нее, но это маловероятно. Я думаю, что Трамп неостановим, — сказал Межуев.
Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США и выразил поддержку бывшему президенту Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на пост главы государства. Трамп, по словам политика, превосходит действующего президента США Джо Байдена.
До этого Трамп заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны. По словам бывшего президента, он — именно тот политик, который способен предотвратить конфликт.