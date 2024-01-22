Американист объяснил выход Десантиса из президентской гонки ради Трампа Американист Межуев: США готовятся к возвращению Трампа

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Рон Десантис

Избиратели рассматривают бывшего президента США Дональда Трампа как того, кто способен разрешить проблемы страны, рассказал NEWS.ru американист Борис Межуев. Так он прокомментировал решение республиканца Рона Десантиса выйти из президентской гонки и поддержать экс-главу Белого дома. По словам политолога, у Трампа в случае победы на выборах будет больше возможностей, в частности прекратить конфликт на Украине.

Я сомневаюсь, что Верховный суд США не допустит Трампа до участия в президентских выборах. Америка готовится к его возвращению. Избиратели видят в нем человека, который способен разрешить проблемы США, прежде всего внешнеполитические. Стратегия [нынешнего президента США Джо] Байдена признана слишком радикальной. Трамп попытается восстановить отношения с Саудовской Аравией, занять более жесткую позицию в отношении Израиля и завершить конфликт на Украине. Трамп может рисковать своей репутацией, в отличие от демократов, поэтому у него гораздо больше возможностей прекратить боевые действия на Украине, — заявил Межуев.

Американист отметил, что шансы Трампа победить на праймериз республиканцев после того, как его поддержал Десантис, возросли.

62% сторонников Десантиса готовы проголосовать за Трампа на праймериз, а около трети — за его конкурентку Никки Хейли. Но стоит также учитывать, что сам Десантис поддержал именно Трампа, а значит, это еще более усилило его позицию. Отмечу, что Десантис объявил о своем решении накануне праймериз в Нью-Гэмпшире. Если Трамп победит в этом штате с большим отрывом, более 30% голосов, то у Хейли не будет никаких перспектив. В Южной Каролине, где она ранее была губернатором, Хейли тоже провалится. Хотя есть экстравагантная точка зрения, что Байден призовет голосовать демократов на праймериз за нее, но это маловероятно. Я думаю, что Трамп неостановим, — сказал Межуев.

Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США и выразил поддержку бывшему президенту Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на пост главы государства. Трамп, по словам политика, превосходит действующего президента США Джо Байдена.

До этого Трамп заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны. По словам бывшего президента, он — именно тот политик, который способен предотвратить конфликт.