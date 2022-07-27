Американист объяснил слова Трампа о превращении США в СССР Американист Рогулев: Трамп заявил о превращении США в СССР из-за социалистов в конгрессе

Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут превратиться в Венесуэлу, Кубу или СССР, в его словах есть доля правды, потому что в Демократической партии главенствуют левые радикалы, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с Lenta.ru. Он уточнил, что фракция левых конгрессменов, в число которых входят в том числе социалисты, занимает в конгрессе около сотни человек.

Трамп считает, не без некоторых оснований, что в Демократической партии главенствуют левые радикалы, и в этом определенная доля правды есть. Сейчас фракция левых радикалов, так называемых прогрессистов, куда и социалисты входят, и более левые, и Берни Сандерс возглавляет этих прогрессистов в Демократической партии, — это примерно 100 человек в конгрессе, — отметил Рогулев.

Он пояснил: так как значительная часть конгрессменов занимает левую политическую позицию, Трамп заявил, что они приведут США к социализму. Вместе с этим американист заверил, что на данный момент Штатами управляют не социалисты, чтобы избежать этого, американцам даже пришлось «стряхнуть нафталин» с текущего лидера США Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что его страна рискует повторить судьбу Советского Союза. По его словам, главная угроза США сейчас исходит изнутри.