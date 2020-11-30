Американист объяснил, почему Псаки снова станет представителем Госдепа США

https://static.news.ru/photo/8dcf96dc-3300-11eb-b263-fa163e074e61_660.jpg Джен Псаки Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-руководитель пресс-службы президента США Джен Псаки в администрации избранного главы государства Джо Байдена снова станет официальным представителем Госдепа. Логику этого назначения объяснил директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По его словам, Байден будет назначать хорошо знакомых ему людей. С Псаки он сотрудничал в бытность вице-президентом США в администрации Барака Обамы. Потому не стоит удивляться, что теперь он вновь выдвигает её на видную должность.

Большая часть из его основной команды — это люди, которым он делает карьеру. То есть они занимали должности подчинённые, а он и сейчас ставит на первые позиции. И для них это продвижение, которое происходит благодаря Байдену. Поэтому они преданны вдвойне,— цитирует Рогулёва «Политэксперт».

Псаки запомнилась, в числе прочего, резкими и чаще всего некомпетентными высказываниями о России. Эксперт подчёркивает, что должность пресс-секретаря в США отличается от аналогичного поста в РФ и предполагает лишь озвучивание решений, принимаемых «наверху». Несмотря на важность должности, отмечает Рогулёв, её нельзя считать ключевой.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал назначение Псаки. Он отметил, что это внутренний вопрос США и дело Байдена, и к России это отношения не имеет.

Байден, напомним, объявил себя избранным президентом США, хотя официальный итог выборов, состоявшихся 3 ноября, до сих пор не объявлен. Тем не менее, действующий глава Белого дома Дональд Трамп, хоть и готовится уступить пост, всё же до последнего надеется добиться признания нарушений на выборах, которые могли иметь ключевое значение.